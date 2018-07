PSV profiteert van transfer van ‘enkele tonnen’ naar Nordsjaelland

Nigel Bertrams verlaat Nederland. De 25-jarige doelman, de twee jaar oudere broer van de transfervrije Jesse Bertrams, heeft een contract getekend bij FC Nordsjaelland. Hij lag bij NAC Breda nog voor één seizoen vast, met een optie op een extra seizoen.

Bertrams komt uit de jeugdopleiding van PSV, maar brak niet door. Hij stond slechts één keer tussen de palen in het eerste elftal van de Eindhovenaren en via Willem II kwam hij in de zomer van 2017 in het Rat Verlegh Stadion terecht. Hij keepte daar 16 wedstrijden en kreeg 22 doelpunten om de oren. Slechts één keer hield Bertrams zijn doel schoon.

“Ik ben blij en trots dat ik naar Nordsjaelland ga. Ik was op zoek naar een nieuwe weg om mij te ontwikkelen en met deze kans word ik ook als mens, alléén in een ander land, uitgedaagd. Ik heb met enkele oud-ploeggenoten uit Denemarken gesproken. Zij waren allemaal enorm positief over de club”, aldus Bertrams.

“Bij Nordsjaelland kunnen spelers zich verder ontwikkelen en ze (voormalige medespelers, red.) waren ook te spreken over de enorm sterke jeugdopleiding die deze club heeft. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van de selectie en om mezelf te laten zien.” PSV ontvangt volgens het Eindhovens Dagblad vijf procent van de transfersom van ‘enkele tonnen’.