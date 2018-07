Buffon verlengt carrière met dienstverband bij Paris Saint-Germain

Gianluigi Buffon plakt er nog twee seizoenen aan vast als profvoetballer. Paris Saint-Germain maakt via de officiële kanalen bekend dat de veertigjarige doelman een eenjarig contract heeft ondertekend, met een optie voor nog een seizoen. Buffon gaat naar verluidt een jaarsalaris van vier miljoen euro opstrijken in Parijs.

De Italiaan werd vrijdag in Parijs gespot bij een ziekenhuis in Neuilly-sur-Seine, waar hij de medische keuring van Paris Saint-Germain doorliep. Buffon ondertekende aansluitend zijn contract bij les Parisiens, terwijl hij maandag gepresenteerd zal worden bij zijn nieuwe club. De komst van Buffon naar Parijs hing al een tijdje in de lucht, al dreigden de Financial Fair Play-regels even roet in het eten te gooien.

Volgens L’Équipe leek Paris Saint-Germain een transferverbod van de UEFA te krijgen vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels, maar dat is dus niet het geval. In Parijs kan Buffon zijn ultieme droom als profvoetballer waarmaken: het winnen van de Champions League. De sluitpost slaagde daar niet in met Juventus en besloot na het afgelopen seizoen te vertrekken uit Turijn.

Buffon verruilde Parma in 2001 voor Juventus, waar hij uiteindelijk in 656 wedstrijden onder de lat stond. In de afgelopen zeventien jaar won de 176-voudig Italiaans international onder meer negen keer de Serie A en vijf keer de Coppa Italia. Het leek er even op dat Buffon een punt achter zijn loopbaan zou zetten, maar hij plakt er nu toch nog een dienstverband bij Paris Saint-Germain aan vast. In een eerder stadium werd hij gelinkt aan een transfer naar Boca Juniors.