Sparta maakt gebruik van clausule: ‘Zijn karakter past goed bij ons’

Adil Auassar blijft behouden voor de Hollandse velden. De middenvelder degradeerde met Roda JC Kerkrade naar de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft nu voor twee seizoenen getekend bij Sparta Rotterdam. Daarmee is Auassar terug op het oude nest.

De 31-jarige linkspoot speelde voor Groote Lindt, alvorens hij in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam terechtkwam. Hij vertrok echter naar FC Dordrecht en maakte bij die club zijn debuut in het profvoetbal. Auassar speelde hierna voor VVV-Venlo, Feyenoord, RKC Waalwijk, De Graafschap, Excelsior en dus voor Roda JC.

“Met zijn ervaring is Adil een zeer bruikbare aanwinst”, legt Henk van Stee uit op de website van de Kasteelheren. “Bij Roda had hij nog een contract tot het einde van dit seizoen en zij wilden hem graag houden, maar wij maakten gebruik van een clausule die in zijn contract stond.”

“Zijn karakter past goed bij Sparta en het feit dat hij op meerdere posities inzetbaar is, zorgen ervoor dat wij hem graag aan de selectie toe willen voegen”, besluit de technisch manager, die eerder al Giliano Wijnaldum, Suently Alberto, Lars Veldwijk, Everton Pires Tavares, Tim Coremans, Mohamed Rayhi en Dries Wuytens naar Sparta haalde.