Huntelaar verlengt contract en hoopt op eerste titel met Ajax

Klaas-Jan Huntelaar blijft langer bij Ajax. De club uit Amsterdam maakt bekend dat de 34-jarige aanvaller zijn contract met één seizoen heeft verlengd en nu tot medio 2019 vastligt. Huntelaar keerde vorig jaar na acht seizoenen terug bij Ajax.

Als een verrassing komt de contractverlenging niet meer, want Huntelaar bevestigde in mei, na de competitiewedstrijd tegen Excelsior, dat hij zijn verbintenis had opengebroken. Dat deed de 76-voudig international van het Nederlands elftal tegen onder meer De Telegraaf, FOX Sports en Voetbal International.

Huntelaar keerde vorig jaar zomer na acht jaar terug in de Johan Cruijff ArenA en was vorig seizoen goed voor dertien doelpunten en acht assists. “Na de laatste wedstrijd van het seizoen zal er snel nieuws zijn. Er is van twee kanten de intentie om met elkaar door te gaan”, vertelde Huntelaar eerder al, in aanloop naar de wedstrijd tegen PSV.

In totaal staat de teller voor Huntelaar in Amsterdamse dienst op 118 treffers en 32 assists in 168 officiële wedstrijden. Hij kwam ook nog uit voor Schalke 04, sc Heerenveen, AGOVV Apeldoorn, AC Milan, Real Madrid, De Graafschap en PSV. Met Ajax werd Huntelaar overigens nooit kampioen; wel won hij tweemaal de KNVB-Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.