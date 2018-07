Drenthe overtuigt en tekent contract bij Sparta Rotterdam

Royston Drenthe keert terug op de Nederlandse velden. De linkspoot heeft vrijdagmiddag zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract bij Sparta Rotterdam. De ex-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid trainde al enige tijd mee met de selectie van trainer Henk Fraser en speelt nu het komende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Eerder verraste Drenthe door zich bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen te melden op Het Kasteel. Op de clubwebsite laat Sparta weten dat hij veel indruk maakte en een contract heeft afgedwongen. “In de twee weken dat Royston meetraint en de wedstrijden speelt, bleek hij een aanwinst voor de selectie”, aldus technisch manager Henk van Stee. “Hij is fit, enorm gemotiveerd en blijkt het voetballen allerminst verleerd. Zowel Royston als wij zijn erg enthousiast en zijn blij dat hij nu de selectie komt versterken."

“De laatste jaren miste ik vaak plezier in het voetbal. Maar dat hervond ik snel bij Sparta. Ik ben Sparta dankbaar voor deze kans en hoop met de club promotie af te dwingen”, vertelt Drenthe. Eerder liet Fraser al weten dat hij nog altijd onder de indruk is van de kwaliteiten van de middenvelder annex linksback. “Ik heb Royston ook in de jeugd van Feyenoord gehad. Diezelfde gedrevenheid en het liefhebber zijn is er nog steeds. Volgens mij is dat de basis van alles. Als liefhebber kun je lang door.”

Drenthe hing eigenlijk in 2017 zijn voetbalschoen aan de wilgen, om zich te richten op een carrière als rapper. Hij speelde voor Baniyas SC, Kayseri Erciyesspor, Sheffield Wednesday, Reading, Alania Vladikavkaz, Everton, Hércules, Real Madrid en Feyenoord. Afgelopen seizoen speelde Drenthe een aantal wedstrijden voor de Rotterdamse amateurclub XerxesDZB. Nu keert hij bij Sparta Rotterdam dus weer terug in het profvoetbal.