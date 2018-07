‘Ik vind dat ik een kans in Oranje verdiend heb, maar ik moet dit accepteren’

Jeffrey Gouweleeuw speelt sinds januari 2016 in het shirt van het Duitse FC Augsburg. Afgelopen seizoen speelde de 26-jarige verdediger 28 wedstrijden voor die Fuggerstädter, waar zijn contract nog tot medio 2022 loopt. Gouweleeuw sluit echter niet uit dat hij deze zomer nog een transfer zal maken.

“Ik voel me heel goed bij FC Augsburg en normaal gesproken blijf ik hier. Maar wanneer er een aanbod komt, dat voor mij én de club interessant is, moeten we dat natuurlijk bespreken. Ik ben heel gelukkig hier”, zegt Gouweleeuw in gesprek met Kicker. De voormalig international van Jong Oranje wacht nog op zijn eerste uitnodiging voor het ‘grote’ Nederlands elftal en noemt dat een ‘lastig thema’.

“Ik vind dat ik een kans in Oranje verdiend heb, maar ik moet accepteren wat de bondscoach beslist”, vervolgt de verdediger. FC Augsburg eindigde afgelopen seizoen als twaalfde in de Bundesliga en Gouweleeuw is van mening dat de selectie er niet slechter op geworden is. “In mijn ogen heeft de club het tot dusver goed gedaan. Ik denk dat we sterker zijn dan afgelopen seizoen.”

“We willen meer en hebben de nodige ambities. Afgelopen seizoen was prima, maar we moeten nu niet meer tevreden zijn met handhaving. We hebben gezegd dat we geen underdog zijn”, besluit Gouweleeuw. FC Augsburg versterkte zich tot dusver met André Hahn (Hamburger SV), Frederik Jensen (FC Twente), Julian Schieber (Hertha BSC) en Felix Götze (Bayern München).