Granqvist mist geboorte tweede kind door WK: ‘Ik ga de kwartfinale niet missen’

Met Andreas Granqvist in de gelederen bereikte Zweden de kwartfinale van het WK. Doordat de Scandinaviërs tot de laatste acht wisten te reiken, moest de 33-jarige verdediger de geboorte van zijn dochtertje Mika aan zich voorbij laten gaan. Terwijl Granqvist in Rusland zit, beviel zijn vrouw donderdag van hun tweede kind.

Zweden eindigde als eerste in een groep met Mexico, Duitsland en Zuid-Korea, waarna Zwitserland in de achtste finale met 1-0 werd verslagen. “Ik laat hem absoluut niet naar huis komen. Het gaat helemaal prima met mij en ik heb familie en vrienden om me heen die voor me zorgen. Wat kan er belangrijker zijn dan het WK op dit moment?”, reageerde Sofie, de vrouw van Granqvist, tegenover verschillende Zweedse media.

“Mijn vrouw is een heel sterk persoon en wisten dat deze situatie zou kunnen ontstaan voordat ik hierheen ging. Als ik in de gelegenheid ben, vlieg ik snel naar huis. Maar wat er ook gebeurt, ik ga de kwartfinale niet missen”, zo werd Granqvist geciteerd door verschillende media. De verdediger scoorde tot dusver twee keer in vier WK-wedstrijden. Zweden neemt het zaterdagmiddag in de kwartfinale op tegen Engeland.

“Ze zullen het moeilijk krijgen. We spelen met een compacte defensie en geven weinig weg. We hebben heel hard gewerkt en laten zien dat de bereidheid groot is om voor elkaar te vechten. Normaal gesproken hebben onze tegenstanders betere spelers op het veld staan, dus we geven hun de bal op plekken waar wij dat niet erg vinden. Het klopt dus dat onze tegenstanders vaker de bal hebben, maar wij creëren de meeste kansen. Het collectief is op dit moment de kracht van Zweden”, besloot de verdediger van FK Krasnodar.