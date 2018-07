Vitesse mag hopen op Golovin: ‘Hij heeft al getekend bij Chelsea’

Aleksandr Golovin gaat CSKA Moskou verlaten voor Chelsea. Volgens Valery Gazzaev, voormalig trainer van de Russische topclub, heeft het doelwit van onder meer Juventus al zijn handtekening gezet onder een contract in Londen. Omdat hij bij the Blues mogelijk nog niet aan spelen zal toekomen, is de kans aanwezig dat Vitesse het komende seizoen de beschikking krijgt over de Russisch international, zo meldde Voetbal International eerder.

Golovin speelde zich het afgelopen seizoen al in de kijker bij diverse clubs uit Europa en daar zijn nog een aantal clubs bijgekomen door zijn goede prestaties op het WK in Rusland. “Golovin zal zelf besluiten welke club het beste voor hem is”, wordt Gazzaev geciteerd door Sport. “Voor zover ik het weet, heeft hij al een contract getekend bij Chelsea. Ik denk dat het een goede optie voor hem is. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar hij is er klaar voor.”

De woorden van Gazzaev worden tegengesproken door Oleg Artemov, zaakwaarnemer van de aanvallende middenvelder. “Hij heeft bij geen enkele Europese club getekend”, zegt hij in de Italiaanse media. “Er wordt nog onderhandeld en op dit moment is Aleksandr speler van CSKA.” Met de eventuele transfer van Golovin is naar verluidt circa twintig miljoen euro gemoeid. Wanneer hij door Chelsea wordt gestald bij Vitesse, gaat Golovin weer samenwerken met Leonid Slutsky. De trainer van Vitesse liet hem in het seizoen 2014/15 debuteren voor CSKA Moskou.