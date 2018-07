Feyenoord biedt speler aan in Premier League

Sean Dyche wil Jay Rodriguez en Craig Dawson graag naar Burnley halen. De Premier League-club moet echter diep in de buidel tasten, want West Bromwich Albion verlangt ruim veertig miljoen euro voor het duo. (Daily Mail)

Barcelona gaat zich opnieuw melden bij Chelsea. De Catalaanse topclub is van plan een verbeterd bod uit te brengen op Willian, nadat de Londenaren eerder een aanbieding van 56 miljoen euro hebben geweigerd. (Daily Mail)