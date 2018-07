‘Het slaat nergens op dat Verbeek nu wordt neergezet als een tiran’

Het dienstverband van Gertjan Verbeek bij FC Twente liep afgelopen seizoen uit op een fikse teleurstelling. De 55-jarige oefenmeester kreeg de boel in Enschede niet op de rit en werd na een aantal maanden al de laan uitgestuurd. Jan de Jonge werkte in die maanden als assistent bij FC Twente en neemt het nu op voor Verbeek.

“Het slaat nergens op dat Gertjan nu wordt neergezet als een tiran. Hij is zeker niet de makkelijkste, maar het was absoluut niet zo dat er bij Twente een onwerkbare situatie met de spelersgroep was”, zegt De Jonge in gesprek met de Leeuwarder Courant. Hij vond onlangs onderdak bij het Turkse Eskisehirspor, waar hij als assistent-trainer aan de slag gaat. “Ja, een paar jongens die niet goed genoeg waren, juist zij gingen iets roepen over gedateerde trainingen. Het was eerder andersom.”

“Maar ik weet inmiddels hoe het werkt. Win je niet, dan maakt het niet uit wat je doet of zegt. Alles wordt dan in het negatieve getrokken en dat wordt dan versterkt”, vervolgt hij. De Jonge was eerder aan de zijde van Verbeek werkzaam bij sc Heerenveen en VfL Bochum. “Ik ken Gertjan natuurlijk al heel lang. Hij nam me voor Twente ook mee naar Bochum. Toen hij weg moest bij Twente was het voor mij heel simpel: ik was loyaal naar hem toe.”

“We waren bij Twente net begonnen met individuele programma's voor jeugd- en eerste elftalspelers, en toen was het alweer voorbij”, blikt De Jonge terug op de korte periode bij FC Twente. Verbeek werkte tussen oktober 2017 en maart 2018 bij FC Twente, waarna hij werd vervangen door Marino Pusic.