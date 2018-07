Voormalig Ajacied verkast naar Belgisch filiaal van Leicester City

Sam Hendriks vervolgt zijn loopbaan in België. Oud Heverlee Leuven maakt via zijn officiële kanalen bekend dat de 23-jarige spits een driejarig contract heeft ondertekend bij OHL. Hendriks komt over van Go Ahead Eagles, dat een onbekend bedrag overhoudt aan de aanvaller.

De club uit Deventer nam Hendriks twee jaar geleden over van Ajax. Sinds 2016 kwam de spits, die eerder voor De Graafschap speelde, tot 28 doelpunten en 7 assists in 64 wedstrijden voor Go Ahead Eagles. “De twee jaar dat ik bij Go Ahead Eagles speelde, waren sportief helaas niet de meest succesvolle. Toch heb ik ervan genoten Eagle te zijn. Dit kwam voornamelijk door de mensen die de club maken: medespelers, stafleden, de echte clubmensen en natuurlijk de supporters”, zegt Hendriks op de website van Go Ahead Eagles.

Er was de afgelopen tijd de nodige buitenlandse interesse voor Hendriks, maar hij kiest nu dus voor het Belgische OH Leuven. Die club komt uit in de Eerste klasse B, het tweede niveau van het Belgische voetbal. OH Leuven is momenteel in handen van het King Power van de Thaise zakenman Vichai Srivaddhanaprabha, die tevens Leicester City in handen heeft. Door de innige band met the Foxes is Nigel Pearson momenteel trainer in Leuven.

“Sam is een speler die makkelijk de weg naar doel vindt en de concurrentie in de groep opnieuw wat aanwakkert. Deze vlot scorende spits moet ons helpen moeilijk te ontwrichten defensies in de Proximus League open te breken”, laat Pearson op de website van OH Leuven weten. “Sam is een speler die we al enige tijd volgen. Dankzij het harde werk van velen kunnen we deze deal sluiten. Ik ben verheugd dat dit rond is alvorens we naar Slovenië vertrekken en ben ervan overtuigd dat hij heel complementair is met de spelers die nu al deel uitmaken van ons team.”

OH Leuven versterkte zich eerder al met Frédéric Duplus, Olivier Myny, Jellert van Landschoot en George Hirst, waarbij vooral de komst van laatstgenoemde in het oog springt. Het Engelse toptalent liet verschillende Premier League-clubs links liggen voor een dienstverband in België. OH Leuven zal komend seizoen met clubs als het KFCO Beerschot Wilrijk van Stijn Vreven en degradant KV Mechelen gaan strijden om één promotieticket.