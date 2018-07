Cristiano Ronaldo ruilt Real Madrid voor megabedrag in voor Juventus

Cristiano Ronaldo is speler van Juventus, zo maakt Real Madrid via de officiële kanalen bekend. Al weken deden de geruchten de ronde dat de Portugese superster de Koninklijke zou verlaten en nu is de veelbesproken transfer naar Juventus beklonken. Ronaldo heeft tot medio 2022 getekend bij la Vecchia Signora en naar verluidt ontvangt Real ruim honderd miljoen euro voor de verkoop van de 33-jarige aanvaller.

Ronaldo krijgt in Turijn naar verluidt een jaarsalaris van dertig miljoen euro. Meer dan de helft van dat bedrag wordt betaald door concern Exor, het bedrijf van voorzitter Andrea Agnelli. De Portugees wordt naar verluidt namelijk het mondiale gezicht van Fiat, dat onderdeel uitmaakt van Exor. Ronaldo zou mede vanwege het salaris overstappen naar Juventus, aangezien hij vond dat hij bij Real te ver achterliep op de riante salarissen van onder anderen Lionel Messi en Neymar.

Ronaldo onderhield de laatste tijd een slechte relatie met de directie van Real en met name Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke. Pérez beloofde ruim een jaar geleden, na het winnen van de Champions League in Cardiff, al een nieuw contract aan Ronaldo, maar kwam zijn belofte niet na. Pas toen de Portugees na een halfjaar in het afgelopen seizoen het net begon te vinden, kwam de directie in actie en dat stak de clubtopscorer aller tijden.

Ronaldo zou in zijn ego gekrenkt zijn, waardoor Juventus zich op het goede moment heeft gemeld bij Ronaldo. Club en speler kwam al snel tot een mondeling akkoord, waarna de bal bij de clubs lag. Door de transfer komt er voor de 154-voudig international, die nog tot medio 2021 vastlag in Madrid, een einde aan een periode van negen zeer succesvolle jaren in Spanje.

Ronaldo kwam in 2009 over van Manchester United en reeg de prijzen aaneen in de Spaanse hoofdstad. In totaal won de superster met Real vier keer de Champions League, twee landstitels en twee keer de Copa del Rey. De veteraan wist zich ook op individueel vlak te onderscheiden, door verschillende topscorerstitels in de wacht te slepen. Ook won Ronaldo in zijn periode bij Real vier keer de Ballon d'Or, namelijk in 2013, 2014, 2016 en 2017.