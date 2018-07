Vitesse bijna uitgeraasd: ‘Wij zien ook het liefst dat zij doorbreken’

Vitesse heeft tot dusver acht zomeraanwinsten verwelkomd. De Arnhemmers zijn daarnaast ook nog dicht bij de komst van de 35-jarige Portugese doelman Eduardo Carvalho, zo weet de Gelderlander. Joost de Wit zegt in gesprek met dezelfde regionale krant dat de selectie van de trainer van Leonid Slutsky nagenoeg rond is.

“Voor 95 procent denk ik. We wilden de selectie ook klaar hebben, zodat we ons op het trainingskamp optimaal kunnen voorbereiden op de Europese wedstrijden en de competitie. Natuurlijk zou er ook nog iemand bij ons kunnen vertrekken. Maar we zijn daarin zeer terughoudend. Nee, of Mason Mount bij Vitesse blijft, is nog niet duidelijk”, aldus de directeur.

Hilary Gong is tot op heden de laatste speler die zich deze zomer heeft aangesloten bij de Arnhemmers. Khalid Karami, Rasmus Thelander, Oussama Darfalou, Max Clark, Jake Clark-Salter, Matus Bero en Danilho Doekhi hebben ook hun handtekening gezet bij de Eredivisionist. De Wit beseft dat het niet altijd goed valt dat vooral buitenlandse spelers kansen krijgen bij Vitesse.

“Onze achterban vindt het fijn om eigen talenten te zien", weet De Wit, die wijst op het feit dat er prestaties worden verwacht van de formatie van Slutsky. "Wij zien ook het liefst dat zij doorbreken, maar als het niet kan en lukt, gaan wij door. Uiteindelijk willen ook onze fans een winnend Vitesse. We willen een sterk team in Europa. Daar gaat het om.”