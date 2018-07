Chelsea verliest ‘een van de grootste talenten van zijn generatie’ aan Monaco

AS Monaco heeft zich versterkt met Jonathan Panzo. De zeventienjarige verdediger komt over vanuit de jeugdopleiding van Chelsea. De centrumverdediger annex linksback wordt op de clubsite van zijn nieuwe werkgever omschreven als een van de grootste talenten van zijn generatie’.

Panzo won met Chelsea Onder-18 het afgelopen seizoen alle prijzen die er te winnen vielen: de Premier League, Premier League Cup, Premier League South en de FA Youth Cup. Vorig jaar werd de jeugdinternational wereldkampioen met Engeland Onder-17.

“We zijn enorm verheugd om Jonathan Panzo bij AS Monaco te verwelkomen”, reageert voorzitter Vadim Vasilyev. “Dit is een veelbelovende speler die zich in de jeugdteams van Chelsea heeft weten te onderscheiden. We geloven in hem en zijn ervan overtuigd dat hij in het project van Monaco past, daar wij ervoor strijden om het hoogste niveau te bereiken.”

Panzo zelf is eveneens blij met zijn overvang. “Monaco is een grote club met veel vertrouwen in jonge spelers”, klinkt het. “Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben gemotiveerd om met de technische staf te werken en mezelf te meten met geweldige spelers. Ik hoop zo snel mogelijk in het team te integreren.”