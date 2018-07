‘Miljoenenaankoop belegt persmoment om transfer naar Barça te melden’

Barcelona bereikte in een eerder stadium een akkoord met Grêmio over de overgang van Arthur. De Catalaanse topclub zou de middenvelder op zijn vroegst in december kunnen verwelkomen, aangezien de Braziliaanse club niet wilde meewerken aan een eerder vertrek. Nu zijn beide clubs echter tot overeenstemming gekomen.

Naar verluidt komt de Braziliaan, die wordt gezien als de opvolger van Andrés Iniesta, voor minimaal dertig miljoen euro over. Arthur wordt zondag verwacht in Catalonië, zo meldt Sport vrijdag. Eerst wil de middenvelder nog een persconferentie houden in zijn thuisland om goed afscheid te nemen van Grêmio en de mensen die er werken, zo klinkt het.

Barcelona en Grêmio hebben de afgelopen dagen om de tafel gezeten om de vervroeging van de transfer mogelijk te maken. Eerder zei Romildo Bolzan Junior, voorzitter van de Braziliaanse club, dat er geen kans bestaat dat Arthur eerder naar Spanje zou trekken. “Het staat al vast en er is een contract getekend, het is onmogelijk. Barcelona heeft nooit laten weten Arthur halverwege het Braziliaanse seizoen aan te willen trekken.”

“Het enige recht dat Barcelona heeft, is een optie om hem te kopen (in december, red.).” Josep Maria Bartomeu, voorzitter van de Catalaanse grootmacht, dacht daar eerder anders over dan zijn vakcollega in Brazilië: “Wij hebben een optie op hem, en wanneer de trainers vinden dat hij moet komen, dan maken wij gebruik van die optie.”