Aanbod van KNVB ‘verleidelijk’: ‘Ik kon drie keer zoveel verdienen als nu’

Peter Blangé heeft na ruim een jaar afscheid genomen van de KNVB. De voetbalbond had op voorspraak van Hans van Breukelen de voormalig volleyballer in huis gehaald als Prestatie- en Innovatiemanager (PIM). Blangé kon echter weinig klaarspelen in Zeist en mocht van de voetbalbond vertrekken. Robin van Galen was echter de eerste keus om de PIM te worden.

De waterpolocoach, die reeds is begonnen aan zijn baan als technisch bestuurder bij Excelsior, was in beeld bij de KNVB. “Het was best bizar dat dat uitlekte”, vertelt Van Galen in gesprek met Voetbal International. “Het moest allemaal in het diepste geheim, heel vertrouwelijk, alsof ze vermoedden dat het allemaal gevoelig lag. Maar kennelijk heeft iemand me gezien in Zeist en kwam het op straat te liggen.”

“Ik heb met Hans van Breukelen koffie gedronken en met de rvc gesproken en telefonisch nog met Danny Blind. Ik merkte vooral bij hem dat hij er niet echt voor open stond. Hij had er geen beeld bij, ik miste het warme gevoel.” Van Galen besloot het aanbod van de KNVB naast zich neer te leggen. “Het voelde niet goed. De uitdaging was verleidelijk, ik kon drie keer zoveel verdienen als nu, maar de tijd was er nog niet rijp voor.”

Van Galen constateert dat de KNVB op organisatorisch vlak de boel niet op orde had. “Van Breukelen vond ik een geweldige vent, die zag het helemaal zitten, maar ik merkte al dat hij ook moest vechten tegen de bierkaai. (...) Met die functie van PIM is echt niks mis, daar werken ze in veel sporten al mee. Geloof mij nou, binnen twintig jaar is het ook in de voetballerij heel normaal.”