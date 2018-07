Ex-Ajacied klaar met stempel: ‘Ödegaard, daar hoor je toch ook niets van?’

Mats Rits verkaste deze zomer van KV Mechelen naar Club Brugge, waar hij tot medio 2021 heeft getekend. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax zegt in gesprek met Het Laatste Nieuws uit te kijken naar zijn dienstverband bij de Belgische topclub: "Ik speel al lang in deze competitie en voor mij was dit het goeie moment om deze stap te maken."

Rits wil niet beamen dat hij als ‘back-up’ is gehaald. "Trainers zeggen wel eens dat iedereen vanaf nul begint, maar na tien jaar in het voetbal weet ik dat dit niet zo is. Ruud Vormer en Hans Vanaken hebben natuurlijk een voorsprong, dat is logisch na wat ze bewezen hebben. Wél moet ik tonen dat ik daar ook kan spelen. Ik zie dit meer als een motivatie dan als iets negatiefs."

De 24-jarige Belg vertrok op jonge leeftijd richting Nederland, maar mede door blessureleed kon hij niet imponeren in Amsterdam. "Bij Ajax was ik veel geblesseerd, nu voel ik me echt deel van de A-kern en ben ik niet meer de speler van toen. Dat het nu van ‘moeten’ is? In het voetbal moet het in principe elke week. Ik zie dit niet als een laatste kans ofzo en wil mezelf dus ook geen extra druk opleggen."

Rits wordt weleens bestempeld als eeuwige belofte en daar is hij niet blij mee: "In elke leeftijdsgroep zitten er een paar toptalenten. Sommigen breken effectief door, anderen krijgen meteen een sticker opgeplakt. Je draagt dat mee, terwijl iedereen toch zijn eigen weg uitgaat? Voetbal is nu eenmaal ups en downs en die heb ik beiden gehad. Die Noor, Martin Ödegaard, die naar Real Madrid trok. Daar hoor je nu toch ook niets meer van?"