Kwartje viel bij Klopp na telefoontje Beckenbauer: ‘Het was dé verklaring’

Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft voor het eerst gesproken over de hersenschudding die doelman Loris Karius heeft opgelopen in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid. De sluitpost ging tot twee keer toe opzichtig in de fout en stond met zijn blunders aan de basis van de 3-1 nederlaag in Kiev. Klopp wil de hersenschudding van zijn keeper niet als een excuus gebruiken, maar wel als verklaring voor de grote fouten die Karis tijdens de finale maakte.

Tijdens of direct na de finale had niemand in de gaten dat Karius een hersenschudding had opgelopen. “Iedereen die wel eens een hersenschudding heeft gehad, weet dat het op meerdere manieren te merken is. Hij had niets door, zo was duidelijk. Hij voelde een klap op zijn hoofd, maar wist niet dat hij een hersenschudding had. Dat is hoe een hersenschudding is. Degene die het heeft opgelopen, is soms de laatste die het door heeft”, aldus Klopp op de clubwebsite. “Door de intensiteit van de wedstrijd, adrenaline en teleurstelling na de wedstrijd, dacht niemand daar echt aan. Ik had vervolgens een paar dagen nodig, om eerlijk te zijn. Het was niet makkelijk om het te accepteren en om te gaan met de situatie zoals hij was, namelijk dat we de finale hadden verloren.”

Vier dagen na de verloren Champions League-finale ging de telefoon van Klopp. “Ik werd gebeld door Franz Beckenbauer, onze Bobby Moore, onze grootste voetballer met wie ik goed bevriend ben. Hij zei dat hij net van een dokter kwam en vertelde me: 'Je keeper had een hersenschudding'. Ik zei: Wat? Ik kon vanuit mijn positie de situatie namelijk niet goed zien. Ik zei hem meteen: Oké, geef me een paar minuten, ik moet even een paar dingen regelen.'”

Klopp zette het een en ander voor zichzelf op een rijtje. “Hoe kan het dat een speler die tot dan toe geen enkel moment van zwakte toonde in de wedstrijd, twee van deze grote fouten maakt in deze belangrijke wedstrijd en niemand dan denkt aan die tik op zijn hoofd? Voor mij was het dé verklaring”, aldus Klopp, die wilde nagaan of het daadwerkelijk een hersenschudding was. “Ik dacht dat het te laat was en het niet meer na te gaan was. Maar nu weet ik dat een hersenschudding niet zomaar komt en weg gaat. Vijf dagen na de finale, had Loris nog steeds 26 van de 30 tekenen van een hersenschudding.”

Na de finale waren vrijwel alle Engelse media ervan overtuigd dat het einde verhaal was voor Karius bij the Reds. Volgens Klopp is de kwestie afgedaan en kijkt hij samen met Karius vooruit. ”Wat mij betreft is alles goed. We hebben het er niet meer over en beginnen opnieuw”, aldus Klopp, die de doelman zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Chester waarschijnlijk een basisplaats gunt.