PSV ondergaat metamorfose: 'Ik heb zo'n periode niet vaak meegemaakt'

PSV heeft de afgelopen weken aardig wat klappen moeten incasseren. Niet alleen is technisch manager Marcel Brands vertrokken naar Everton en is hoofd jeugdopleiding Pascal Jansen naar AZ getrokken, maar na enkele succesvolle jaren nam de landskampioen ook afscheid van trainer Phillip Cocu, die naar Fenerbahçe is verkast. Toon Gerbrands erkent dat PSV rigoureus is veranderd.

“Ik zal er eerlijk over zijn dat ik zo’n periode in zeventien jaar betaald voetbal niet zo heel vaak heb meegemaakt. Toch waren we op alles voorbereid en lagen er lijsten klaar," geeft de algemeen directeur van PSV aan in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Wat mij betreft is er voor elke post die vrijviel een zeer capabele vervanger gevonden.”

Mark van Bommel, de nieuwe trainer van de Eindhovenaren, heeft al enkele nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Lars Unnerstall, die definitief is overgenomen van VVV-Venlo, zal eerst nog worden verhuurd aan de Limburgers, maar Angeliño en Denzel Dumfries gaan wel deel uitmaken van de hoofdmacht van PSV. Gerbrands geeft aan dat nieuwe aanwinsten mogelijk zijn.

“We zijn klaar voor een nieuwe fase, waarbij ook al een aantal mutaties in onze selectie heeft plaatsgevonden”, aldus Gerbrands. "Tot 1 september kan dat nog steeds, maar we doen er alles aan om zo sterk als we kunnen aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal, de start van de Eredivisie en de play-off van de Champions League te beginnen.”