‘De Belgische competitie staat hoger aangeschreven dan de Nederlandse’

Arnaut Groeneveld wist vorig seizoen met NEC niet te promoveren, maar kon persoonlijk terugkijken op een goed jaar. Hij werd gelinkt met diverse clubs uit de Eredivisie, maar het was Club Brugge dat de 21-jarige buitenspeler wist aan te trekken. Dat de jeugdinternational voor de Belgische competitie heeft gekozen is niet zonder reden. Volgens Groeneveld staat de Belgische Jupiler Pro League namelijk hoger aangeschreven dan de Nederlandse Eredivisie.

In gesprek met het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever vertelt Groeneveld dat hij van mening is dat hij meer vooruitgang kan boeken in de Belgische hoogste klasse. "Dat vind ik wel. Ik denk dat de Belgische competitie hoger staat aangeschreven dan de Nederlandse, je moet hier tactisch en fysiek meer brengen. Ik ga voor het maximaal haalbare, dus dat is nog eens het kampioenschap pakken", aldus Groeneveld in een interview met Club TV.

Club Brugge vierde het afgelopen seizoen het kampioenschap en komt daardoor de komende voetbaljaargang uit in de groepsfase van de Champions League. Het maakt Groeneveld weinig uit tegen welke clubs hij komt te spelen. “Zolang het maar de topploegen zijn. Daar wil je natuurlijk het liefst tegen spelen", aldus de aanvaller.

Groeneveld was vorig seizoen goed voor dertien doelpunten en zeventien assists in de Jupiler League, de competitie die vanaf volgend seizoen als de Keuken Kampioen Divisie door het leven gaat. Het is onbekend welk bedrag NEC heeft ontvangen voor de buitenspeler. De club heeft laten weten dat het bedrag middels een bonusconstructie kan oplopen. Ook is er een dooverkooppercentage opgenomen in de verbintenis van Groeneveld, die in 2016 door NEC werd overgenomen van PSV.