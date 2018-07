‘Ex-Tukker negeert Nederlandse interesse en strijkt neer in Australië’

Danny Holla gaat zijn loopbaan vervolgen in Australië, meldt Voetbal International vrijdagochtend. De dertigjarige middenvelder heeft na zijn vertrek bij FC Twente een eenjarig contract getekend bij Melbourne Victory, zo claimt het weekblad. De Australische club heeft de komst van de Nederlander nog niet bevestigd.

Holla heeft met de club de intentie uitgesproken om langer dan één seizoen te blijven, maar omdat het om een avontuur aan de andere kant van de wereld gaat, wil de middenvelder eerst aankijken of het leven in Australië wel bevalt, zo klink het. Holla besloot samen met Twente zijn contract te laten ontbinden, nadat de Tukkers afgelopen seizoen degradeerden uit de Eredivisie.

Zaakwaarnemer Johan Wins zei eerder dat Holla voor alles open zou staan, zelfs voor een mogelijke nieuwe deal met Twente. "We zijn ook altijd op een positieve wijze in gesprek gebleven met FC Twente." Een terugkeer naar FC Groningen leek, in tegenstelling tot eerdere geruchten, niet tot de mogelijkheden te behoren: "Wij hebben nooit met Groningen gesproken."

Er was volgens Voetbal International veel interesse in Nederland voor Holla, maar de routinier heeft uiteindelijk besloten naar Australië te trekken. Holla speelde al een keer eerder in het buitenland, namelijk voor Brighton & Hove Albion. De middenvelder wordt in Australië ploeggenoot van onder anderen Leroy George, die eerder actief was voor FC Utrecht en NEC.