‘Onbegrijpelijke’ Martinez gefileerd: ‘De gevaarlijkste tegenstander van België’

België wist op dit WK tot dusver alle wedstrijden te winnen, maar de ploeg van bondscoach Roberto Martinez kan nog niet iedereen overtuigen. Valentijn Driessen stelt in zijn column voor De Telegraaf dat de Rode Duivels beter voor de dag kan komen als de Spaanse trainer slimmere keuzes zou gaan maken.

Vrijdagavond staat België tegenover Brazilië in de kwartfinale van het mondiale eindtoernooi en Driessen is van mening dat Martinez het roer drastisch moet omgooien. “De onbegrijpelijke tactische keuzes van Martinez maken van hem de gevaarlijkste tegenstander van België. Het probleem zit in de trage en lieve Belgische driemansdefensie en de backs die niet kunnen verdedigen en altijd weg of onderweg zijn.”

Driessen vindt echter nog belangrijker dat Kevin de Bruyne op de juiste manier gebruikt moet worden. De 27-jarige middenvelder van Manchester City heeft bij België een ‘dienende rol’, terwijl De Bruyne volgens Driessen juist een ‘offensieve spil’ zou moeten zijn voor België. De Bruyne is dan ook het slachtoffer van de keuzes van de bondscoach, zo klinkt het.

“Terwijl hij de aangewezen speler zou zijn om de Rode Duivels te leiden op de manier zoals hij Manchester City aan de Engelse titel hielp.” Driessen roept Martinez dan ook op om tactisch overstag te gaan om de kwaliteiten van de ‘Gouden Generatie ten volle te benutten’: “Anders is België kansloos om ten koste van Brazilië en in navolging van Holland hun eerste WK-finale te halen.”