Kappelhof geramd door vrachtwagen en naar het ziekenhuis gebracht

Johan Kappelhof was donderdag betrokken bij een auto-ongeluk in Chicago. De 27-jarige verdediger van Chicago Fire Soccer Club heeft lichte verwondingen opgelopen en is naar het ziekenhuis vervoerd. Kappelhof en de bestuurder van een andere auto raakten in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder en de bijrijder van de truck probeerden vervolgens te vluchten.

Kappelhof, die in het verleden onder contract stond bij Ajax en FC Groningen, was met zijn Volkswagen op weg naar de training toen hij betrokken raakte bij het auto-ongeluk, zo melden diverse Amerikaanse media, waaronder NBC Chicago. De auto van Kappelhof vloog over de kop, waarbij de voorruit van de Volkswagen het moest begeven.

De bestuurders van de truck probeerden te vluchten, eerst met de vrachtwagen, die het snel begaf. Daarna wilde het duo te voet verder, maar de politie had het tweetal meteen ingerekend. Kappelhof werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd duidelijk dat de Nederlander geen ernstige verwondingen heeft overgehouden aan het ongeluk.