‘El Maestro’ was ziedend op Suárez: ‘Toen ik de beelden zag, moest ik huilen’

Uruguay neemt het vrijdagmiddag in de kwartfinale van het WK op tegen Frankrijk en veel ogen zullen gericht zijn op sterspeler Luis Suárez. De aanvaller van Barcelona raakte het vorige WK in Brazilië in opspraak nadat hij de Italiaanse tegenstander Giorgio Chiellini had gebeten. De ex-Ajacied weet dat hij destijds zijn land geen goede dienst heeft bewezen.

"Ik had mensen, zoals mijn teamgenoten, laten vallen. Mijn coach Oscar Tabárez, El Maestro, was ziedend", aldus Suárez, geciteerd door De Telegraaf. Suárez werd nadien vier maanden geschorst door de FIFA. "Ze behandelden me erger dan een crimineel. Je kunt een speler straffen, je kunt een speler schorsen, maar kun je hem verbieden bij zijn ploeggenoten te zijn?"

Suárez mocht bovendien geen pupillenwedstrijden van bijvoorbeeld zijn negen- en tienjarige neefjes bekijken. "Het werd me zelfs verboden om een rondje rond een trainingsveld te rennen. Ik mocht niet meer naar mijn werk gaan!", aldus Suarez, die de straf veel te zwaar vond. "En Zinédine Zidane dan met zijn kopstoot bij Marco Materazzi tijdens de WK-finale van 2006? Drie wedstrijden kreeg hij."

Desalniettemin steekt Suárez de hand in eigen boezem, wetende dat hij eerder tegenstanders beet. Zo was in 2010 Otman Bakkal van PSV het slachtoffer. "Toen ik thuiskwam en op tv de beelden zag, moest ik huilen. Mijn vrouw Sofi had op de tribune gezeten en op dat moment besefte ze niet wat er was gebeurd. Toen ze de beelden zag, zei ze: 'Wat bezielde je in hemelsnaam?'"