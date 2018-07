Ex-PSV’er moet duurste aankoop ooit van Wolverhampton Wanderers worden

Oleksandr Zinchenko vervolgt zijn loopbaan zeer waarschijnlijk bij Wolverhampton Wanderers, zo schrijven diverse Engelse media vrijdag. De promovendus heeft naar verluidt liefst achttien miljoen euro voor de middenvelder annex linksback van Manchester City over en dat zou een record in de clubgeschiedenis van the Wolves betekenen.

Zinchenko, 21 jaar, maakte medio 2016 voor ongeveer twee miljoen euro de overstap van FC Ufa naar Manchester City, dat het Oekraïense talent meteen een seizoen uitleende aan PSV. Hij kwam destijds tot zeventien optredens voor de Eindhovense club en keerde vorig jaar zomer terug naar Engeland, hopend op een serieuze kans in de hoofdmacht.

Zinchenko maakte in oktober 2017 zijn debuut voor Manchester City, in de EFL Cup, en mocht twee maanden later zijn eerste minuten in de Premier League spelen. De middenvelder kwam afgelopen seizoen tot veertien optredens voor the Citizens en deed dit hoofdzakelijk als linksback, daar Fabian Delph en Benjamin Mendy met blessureleed kampten.

Wolverhampton Wanderers betaalde vorig jaar zomer 17,5 miljoen euro aan FC Porto voor de komst van Rubén Neves. Manager Nuno Espirito Santo zou niet alleen Zinchenko maar ook centrumverdediger Tosin Adarabioyo van Manchester City willen overnemen, al dan niet op huurbasis.