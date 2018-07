Erkentelijk Feyenoord verleent medewerking aan lucratieve overstap

Karim El Ahmadi maakt zich op voor een lucratieve transfer, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Feyenoord legt de 33-jarige middenvelder volgens het dagblad geen strobreed in de weg. Al-Ittihad uit Saudi-Arabië is bereid ver te gaan voor de aanvoerder van Feyenoord en heeft een contract voor twee jaar klaarliggen.

Zodra El Ahmadi met de riante voorwaarden instemt, kan hij naar Saudi-Arabië voor de medische keuring. De achtvoudig landskampioen wilde de Marokkaans international drie jaar geleden ook al aantrekken, maar toen bleef de middenvelder in Rotterdam. Hij speelde in 2011 al in het Midden-Oosten voor Al-Ahli uit Dubai.

Het contract van El Ahmadi met Feyenoord loopt volgend jaar zomer ten einde, maar desondanks is de clubleiding van zins de middenvelder een transfervrij vertrek te gunnen. Feyenoord is de middenvelder nog steeds erkentelijk voor zijn keuze in 2014 om Aston Villa te verlaten en voor Feyenoord te kiezen.

El Ahmadi kostte destijds ‘slechts’ 650.000 euro en de middenvelder leverde geld in om in De Kuip te gaan spelen. De Marokkaans international heeft er nooit een geheim van gemaakt nog één keer een buitenlands avontuur te willen aangaan. Al-Ittihad, tweevoudig winnaar van de Aziatische Champions League, eindigde afgelopen seizoen als negende in de Saudische competitie.

Giovanni van Bronckhorst gaf vorige week al aan zich neer te leggen bij een vertrek van de Marokkaans international, die ook door diverse clubs uit de Ligue 1 wordt begeerd. El Ahmadi heeft vier seizoenen in De Kuip achter de rug, nadat hij in 2014 terugkeerde. De middenvelder stond tussen 2008 en 2012 ook al onder contract bij Feyenoord.