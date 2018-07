Liverpool wil profiteren van transfer Cristiano Ronaldo

Het zit Barcelona-verdediger Gerard Piqué niet mee op zakelijk gebied. Zijn bedrijf Kerad Games, dat zich bezighield met het ontwikkelen van games voor tablets en smartphones, is failliet gegaan. (Marca)

Nikola Kalinic is akkoord met een transfer naar Atlético Madrid. Kevin Gameiro kan daardoor naar Valencia vertrekken, waardoor Simone Zaza bij AC Milan de opvolger van de Kroaat kan worden. (Sportitalia)

De Argentijn wordt door de naderende komst van Cristiano Ronaldo mogelijk overbodig in Turijn.