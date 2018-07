Watford haalt achtvoudig Engels international terug van degradant

Ben Foster keert terug bij Watford, zo maken the Hornets donderdagavond bekend via de officiële kanalen. De 35-jarige doelman komt voor naar verluidt 2,8 miljoen euro over van het afgelopen seizoen gedegradeerde West Bromwich Albion en heeft bij zijn nieuwe werkgever een handtekening gezet onder een contract tot medio 2020, inclusief een optie voor nog een seizoen.

Voor Foster wordt het de tweede keer dat hij het doel van Watford gaat verdedigen, aangezien hij in de seizoenen 2005/06 en 2006/07 op huurbasis van Manchester United ook al op Vicarage Road speelde. Destijds kwam hij 81 keer in actie voor de ploeg van trainer Javi Gracia en groeide hij uit tot een publiekslieveling bij de supporters van de club.

Foster keerde elf jaar geleden weer terug naar the Red Devils, waarna hij Manchester United in 2010 definitief verliet voor Birmingham City. Die club verhuurde hem vervolgens een jaar later aan the Baggies en in 2012 ging hij permanent aan de slag bij West Bromwich Albion. In de afgelopen zeven jaar kwam Foster tot 223 wedstrijden voor de degradant en werd hij door de fans drie keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar.