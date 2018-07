Buffon wordt maandag gepresenteerd door nieuwe club

Sam Hendriks zet zijn loopbaan waarschijnlijk voort in België. De spits ontbrak donderdag op de training van Go Ahead Eagles en heeft toestemming gekregen om te onderhandelen met OH Leuven. (Deventer RTV)

Badou Ndiaye heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Galatasaray. De met Stoke City gedegradeerde Senegalees is ook in beeld bij Wolverhampton Wanderers en Newcastle United. (Futbol Arena)