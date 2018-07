‘Er is geen contact met Tottenham, hij gaat alleen naar club die CL kan winnen’

Ricardo Rodríguez speelt pas een jaar voor AC Milan, maar geruchten over een snel vertrek van de linksback beginnen de laatste tijd toe te nemen. I Rossoneri kampen Financial Fair Play-problemen, waardoor zij mogelijk gedwongen worden om afscheid te nemen van de Zwitsers international. Tottenham Hotspur is, in tegenstelling tot eerdere geruchten, echter nog niet concreet.

“Er is absoluut niets van waar dat hij vertrekt en we hebben geen contact gehad met Tottenham”, vertelt zijn zaakwaarnemer Gianluca Di Domenico aan de website van Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio. “Als Tottenham me nu binnen twee weken zou bellen, wordt het een ander verhaal, maar tot vandaag is er geen contact geweest. Ik weet niet waarom dit soort dingen worden opgeschreven.”

“Ik kan bevestigen dat er interesse is geweest van wat Engelse clubs, dat is alleen maar normaal na een goed WK. Maar er is niets concreets en er vinden ook geen onderhandelingen plaats. Als er wel een aanbieding binnenkomt, praten we met Milan, evalueren we samen en zien we daarna wat er gebeurt. Ricardo houdt echter vast aan Milan, aangezien het niet in hem zit om een club als dit te verlaten omdat ze misschien niet in Europa mogen spelen.”

“Ricardo heeft een geweldige relatie met trainer Gennaro Gattuso en de enige reden waarom hij een vertrek zou kunnen overwegen, zou een aanbieding zijn van een Europese topclub die de Champions League kan winnen”, sluit Di Domenico af. Die Europese topclub zou overigens Bayern München kunnen zijn, aangezien der Rekordmeister naar verluidt geïnteresseerd is in de ex-speler van VfL Wolfsburg en overweegt om een bod neer te leggen.