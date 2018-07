‘Luuk de Jong speelt nog gewoon bij PSV, dus het zijn allemaal speculaties’

Vincent Janssen lijkt er bij Tottenham Hotspur niet meer aan te pas te komen, maar de spits hoeft niet te klagen over een gesprek aan belangstelling. Fenerbahçe, dat de spits het afgelopen seizoen al huurde, zou langer over hem willen beschikken, terwijl Janssen ook in beeld is bij PSV om een eventueel vertrek van Luuk de Jong op te vangen. Zaakwaarnemer Louis Laros rekent zich echter nog niet rijk.

“Maar volgens mij speelt Luuk de Jong nog gewoon bij PSV, dus het zijn allemaal speculaties. Op dit moment is dat helemaal niet aan de orde”, legt hij uit aan Voetbal International. “Janssen begint de voorbereiding gewoon bij Tottenham en dan zien we wel hoe het gaat.” Laros geeft aan dat hij nog niets gehoord heeft van the Spurs, waardoor de onduidelijkheid voorlopig voort blijft duren.

“Vorig jaar duurde het ook heel lang en was de markt in Engeland al gesloten, waardoor Fenerbahçe de enige optie was. Gelukkig is dat een prachtige club. Vincent heeft het daar ook geweldig naar zijn zin gehad, ondanks zijn blessure”, gaat hij verder. De 24-jarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2020 in Londen en kostte Tottenham twee jaar geleden ruim 22 miljoen euro. Laros acht het dan ook niet uitgesloten dat zijn cliënt een nieuwe kans krijgt.

“En het is niet dat Tottenham twintig spitsen heeft. Eigenlijk heeft de club alleen Harry Kane en Fernando Llorente, dus misschien krijgt Vincent wel een nieuwe kans. Heel veel clubs zoeken nog een spits, dus er is veel belangstelling voor Vincent”, gaat hij verder. Aangezien de Engelsen flink in Janssen hebben geïnvesteerd, verwacht Laros niet dat hij deze zomer verkocht gaat worden. Voorlopig rest er echter niets anders dan afwachten: “Het liefst zou hij een volle voorbereiding meedraaien bij de club waar hij komend seizoen gaat spelen, maar de bal ligt bij Tottenham.”