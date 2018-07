Agent Ronaldo reageert: ‘Als het gebeurt, gaat hij naar een topclub’

Cristiano Ronaldo is volgens veel Spaanse en Italiaanse media hard op weg naar Juventus. De Portugese superster van Real Madrid zou in Turijn een contract van dertig miljoen euro per jaar krijgen, waarbij de Spaanse grootmacht een bedrag van minimaal honderd miljoen euro zal toucheren. Juventus heeft door de geruchtenmolen al 160 miljoen euro gegenereerd.

De aandelen in Juventus zijn de afgelopen drie dagen met 22 procent gestegen, waardoor het kapitaal van de Italiaanse landskampioen van 665 miljoen euro is gestegen naar 825 miljoen euro, volgens Calcio e Finanza. Juventus hoeft zelf minder dan de helft van het jaarsalaris van Ronaldo te betalen. Exor, het bedrijf van voorzitter Andrea Agnelli, wil meer dan vijftig procent van de dertig miljoen voor zijn rekening nemen.

Mediaset claimt dat de Portugees het mondiale gezicht wordt van Ferrari, dat onderdeel uitmaakt van het concern van Exor, net als onder meer FIAT en Jeep. Dit zorgt ervoor dat Ronaldo twintig miljoen euro op jaarbasis toucheert. Deze financiële ‘truc’ wordt al veelvuldig gebruikt door de clubleiding van Paris Saint-Germain, zo klinkt het.

Jorge Mendes, zaakwaarnemer van Ronaldo, lijkt tegenover Record aan te geven dat er inderdaad iets speelt: "Als Ronaldo Real Madrid verlaat, zal hij de club, de president, het hele team, de medische staf, de supporters en alle Madridistas over de hele wereld eeuwig dankbaar zijn. Als het gebeurt, gaat hij naar een topclub om zijn geweldige carrière voort te zetten."