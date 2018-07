Vitesse strikt zomeraanwinst nummer acht en bindt sensatie tot 2022

Vitesse heeft opnieuw een nieuwe speler verwelkomd. De Arnhemse club heeft zich verzekerd van de diensten van de Nigeriaan Hilary Gong, zo meldt de Eredivisionist donderdagavond via de officiële kanalen. De aanvaller komt over van de Slowaakse topclub AS Trencin. Gong heeft een contract tot medio 2022 getekend in GelreDome.

De Afrikaanse aanvaller heeft het afgelopen jaar goed gepresteerd in de Slowaakse competitie en scoorde twaalf keer. Vitesse volgde de Nigeriaan al langer en nu heeft de club van trainer Leonid Slutsky beet. Gong kan het beste uit de voeten aan de rechterflank, maar kan ook op links spelen. Gong sluit vrijdag aan op het trainingskamp van Vitesse in Oostenrijk.

Gong doorliep de jeugdopleiding GBS Football Academy in Nigeria en maakte vorig jaar de overstap naar AS Trencin. De aanvaller debuteerde in april 2017 in de hoofdmacht van de Slowaakse club en groeide afgelopen seizoen uit tot een van de sensaties in de Super Liga. Gong wordt al maanden met allerlei clubs in verband gebracht, variërend van 1. FC Köln, tot OGC Nice en van AS Monaco tot Feyenoord.

Slutsky gaf eerder in gesprek met de Gelderlander aan tevreden te zijn over het tempo waarin Vitesse nieuwe aanwinsten strikt. Gong is de achtste speler die zich deze zomer heeft aangesloten bij de Arnhemmers. Khalid Karami, Rasmus Thelander, Oussama Darfalou, Max Clark, Jake Clark-Salter, Matus Bero en Danilho Doekhi hebben eveneens hun krabbel gezet bij Vitesse.