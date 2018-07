‘Als Hazard en hij vertrekken, moet Chelsea een heel nieuw elftal kopen’

Chelsea beleefde een teleurstellend seizoen en twee van de belangrijkste schakels van de Londenaren worden deze zomer in verband gebracht met een transfer. Eden Hazard zou in beeld zijn bij Real Madrid, terwijl Manchester United en Barcelona aan Willian trekken. Wayne Bridge, voormalig verdediger van the Blues, hoopt niet dat de twee de deur van Stamford Bridge achter zich dicht zullen trekken.

“De twee spelers die ik niet zou verkopen zijn Willian en Hazard. Die twee zijn briljant en ik snap niet waarom Willian niet meer wedstrijden heeft gespeeld. Als Hazard en hij vertrekken, moet Chelsea een heel nieuw elftal kopen. Zij moeten dan vervangen worden door spelers van wereldklasse en dat zal een hoop geld kosten”, vertelt de Engelsman aan de Daily Star.

Hazard weigerde onlangs een overstap naar de Koninklijke uit te sluiten: “Ik weet niet wat er door zijn hoofd gaat, Real Madrid is een enorm grote club. Maar ik denk dat Chelsea er alles aan zal doen om hem aan boord te houden. Het is een kwestie van afwegingen. Als hij echt wil gaan, hou je dan een speler aan boord die er eigenlijk niet wil zijn?”, zegt Bridge daarover.

Antonio Conte heeft nog altijd te touwtjes in handen bij Chelsea, maar Maurizio Sarri wordt naar verwachting de nieuwe trainer van de FA Cup-winnaar. Bridge hoopt dat er snel duidelijkheid komt: “Iedereen moet weten wie de nieuwe trainer is en daarna lukt het hopelijk om een paar topspelers te halen. Het lijkt alsof er veel onduidelijkheid bestaat en dat is wel een beetje zorgwekkend, zeker omdat Roman Abramovich (de eigenaar van Chelsea, red.) het land niet in mag.”