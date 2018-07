Napoli haalt na Alex Meret ook tweede doelman op bij Udinese

Alex Meret is niet de enige speler die donderdag de overstap maakt van Udinese naar Napoli. Aurelio De Laurentiis, voorzitter van i Partenopei, laat via zijn Twitter-account namelijk weten dat Orestis Karnezis volgend seizoen eveneens in Napels zal spelen. Voor hoe lang de 33-jarige doelman zich verbonden heeft aan de Italiaanse topclub, is nog niet bekendgemaakt.

De 32-jarige Karnezis speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het Engelse Watford, waar hij tot vijftien optredens in de Premier League kwam. Bij Napoli wordt hij, na het vertrek van Pepe Reina naar AC Milan, gezien als de ideale mentor van de pas 21-jarige Meret, aangezien de twee elkaar al goed kennen van hun gezamenlijke periode in Udine.

De 49-voudig international van Griekenland wordt naar verluidt in een dubbeldeal met Meret, à 28 miljoen euro, betrokken, waarbij 22 miljoen voor het talent bestemd lijkt te zijn. Karnezis is overigens al de derde aanwinst voor Napoli van de dag. De club versterkte zich eerder al met Fabián Ruiz voor wie Real Betis dertig miljoen euro ontvangt.