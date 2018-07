‘Provocatie’ Kompany lokt bitse reactie uit: ‘Manier om angst te verbergen’

Brazilië en België kruisen vrijdagavond de degens om te bepalen welk land zich mag melden in de halve finale van het WK. Heel de voetbalwereld kijkt uit de clash tussen de twee landen. Miranda heeft ook zin in de confrontatie, zo geeft hij donderdag aan op de persconferentie. De verdediger van de Goddelijke Kanaries verwacht een pittig duel.

Een Braziliaanse journalist vertaalde donderdag, bewust of onbewust, een antwoord van Vincent Kompany verkeerd naar het Portugees en legde die voor aan Miranda. "Vincent Kompany zegt dat hij al aan de halve finale denkt. Is dat niet wat arrogant?", aldus de journalist. Bondscoach Tite vroeg zich af of de Belg dit echt had gezegd, maar Miranda had zijn tekst al paraat.

"We zijn het gewend om met zulke provocaties om te gaan", aldus Miranda. "Volgens mij is het gewoon een manier om hun angst te verbergen. Ze willen tonen dat ze vertrouwen hebben." Kompany heeft dit echter nooit gezegd. De verdediger van Manchester City reageerde eerder op de vraag of hij na het WK stopt met zijn interlandloopbaan, weet Het Nieuwsblad.

"Of ik stop na het WK? Ik heb er nog niet bij stilgestaan wat er na vrijdag gebeurt. Op dit moment denk ik dat ik me dan voorbereid op een wedstrijd in Sint-Petersburg (waar de halve finale wordt gespeeld, red.)." Daarmee wilde Kompany louter zeggen dat hij niet aan een afscheid denkt, maar dit werd anders geïnterpreteerd door de desbetreffende journalist.

Tite wilde er niet zoveel woorden aan vuil maken. De bondscoach gaf aan dat Marcelo klaar is om terug te keren in basisopstelling, terwijl Fernandinho de plaats van de geschorste Casemiro in gaat nemen. Tite gaat Gabriel Jesus niet vervangen met Roberto Firmino, ondanks dat veel Brazilianen dat graag willen zien: "Ik denk dat voor het spel dat wij willen spelen, Jesus vanaf het begin meer geschikt is. Als we op een bepaald moment anders willen spelen, is Firmino wel van nut. Hij verdient het om te spelen."