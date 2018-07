Vitesse opvallend slagvaardig op transfermarkt: ‘Dat was ook mijn wens’

Vitesse heeft deze zomer al zeven nieuwe spelers mogen begroeten en dat stemt Leonid Slutsky zeer tevreden. De nieuwe trainer van de Arnhemmers, die met Vitesse is neergestreken in Sankt Veit an der Glan in Oostenrijk, is van mening dat de club goede zaken doet. “We staan er goed op”, stelt Slutsky vast.

“Het is hier prima toeven”, zegt Slutsky over Oostenrijk in gesprek met de Gelderlander. “Alles is goed geregeld. Het hotel is top. We hebben er een eigen vleugel. In Arnhem worden op transfervlak intussen prima zaken gedaan. We zijn aardig op weg. Maar we zijn het team nog steeds aan het formeren. Dit is geen nieuw team, maar er komen wel nieuwelingen bij.”

“We bouwen aan een elftal dat klaar is voor de klus in de Europa League en de competitie”, vervolgt de oefenmeester, die zegt ‘zeer tevreden’ te zijn over de handelswijze van Vitesse, aangezien normaliter nieuwe spelers aan het einde van de transferperiode binnenkomen. “Dan moet je in razend tempo de automatismen inslijpen. Nu zijn we pas een paar weken in de voorbereiding, maar zijn er al volop zaken gedaan door de club.”

“Dat was ook mijn wens. Dat doet Vitesse prima”, concludeert de Russische oefenmeester. De kans bestaat dat Vitesse binnenkort nog meer aanwinsten gaat presteren. Tot op heden hebben Khalid Karami, Rasmus Thelander, Oussama Darfalou, Max Clark, Jake Clark-Salter, Matus Bero en Danilho Doekhi zich deze zomer al aangesloten bij de Eredivisionist.