Eric Abidal furieus en publiceert foto als bewijs: ‘Stop ermee!’

Barcelona zou volgens onder meer El Confidencial in 2012 op de zwarte markt een lever hebben geregeld voor de destijds ernstig zieke Eric Abidal. De Catalaanse topclub spreekt de berichtgeving fel tegen en ook de Fransman stelt dat het bericht onzin is. Op social media laat Abidal een foto zien waarop hij zijn onschuld zou bewijzen.

Barcelona maakte destijds bekend dat neef Gerard een lever had gedoneerd en dat er uit respect voor hem verder geen details over de donor bekend werden gemaakt. Naar verluidt heeft Barcelona dit verhaal echter verzonnen om een schandaal te voorkomen. In telefoongesprekken, die voormalig preses Sandro Rosell in 2017 met een onbekend persoon voerde, wordt toegegeven dat de lever op illegale wijze gekocht is.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 5 Jul 2018 om 6:21 (PDT)

"We hebben een illegale lever voor hem gekocht", aldus de onbekende persoon tegen Rosell. Rosell antwoordt in het gesprek daarop met ‘uhm’. Zijn gesprekspartner vervolgt: "En we verkochten het alsof het van zijn neef was, van zijn neef! We betaalden twee jaar van zijn contract, de jaren die nog overgebleven waren." Rosell antwoordt hierop drie keer met ‘ja’.

Abidal ontkent de berichtgeving en plaatst op Twitter een foto van zichzelf en neef Gerard in het ziekenhuis. "Met de publicatie van deze foto wil ik respect vragen voor mijn neef Gerard. Ik keur de houding van sommige media, die de legaliteit van de ingreep die mijn leven heeft gered, betwijfelen, bij deze publiekelijk af. Stop ermee!", aldus Abidal.