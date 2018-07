Martinez pareert kritiek op ‘essentiële’ pupil: ‘Hij wordt ondergewaardeerd’

België moest van ver komen om Japan in de achtste finale van het WK uit te schakelen. Nu staan de Rode Duivels tegenover Brazilië in de kwartfinale van het eindtoernooi en Roberto Martinez vestigt zijn hoop op zijn sterspelers. Kevin de Bruyne beleeft tot op heden volgens velen een ietwat teleurstellend toernooi, maar daar is de bondscoach het niet mee eens.

"Hij wordt ondergewaardeerd", zegt Martinez in gesprek met Goal over de middenvelder van Manchester City. "Misschien is het omdat hij op clubniveau altijd betrokken is bij de assists of goals, dat men De Bruyne nu vindt tegenvallen. De invloed van De Bruyne op de ploeg is eerder in het spel bij ons. Hij is een echte spelmaker bij ons en zorgt ervoor dat de ploeg vaak kansen creëert."

"Hij is een leider geworden. Dit is de eerste keer dat ik Kevin heb zien groeien tot een erg belangrijke speler voor deze groep op het veld. Ik zal me altijd blijven herinneren dat, op het moment dat we 0-2 achter stonden tegen Japan, hij degene was die de rust bewaarde, de juiste mentaliteit bracht in de groep en ervoor zorgde dat iedereen geloofde dat we nog terug zouden komen."

Ook wijst Martinez op de derde treffer van de Belgen tegen Japan. "Alleen De Bruyne kan doen wat hij deed. Niet alleen hoe hij zo snel van de ene zestien meter naar de andere ging, maar ook de kwaliteit van de pass in de looplijn van Thomas Meunier, zodat Meunier niet hoeft te haperen om de assist te geven aan Nacer Chadli. Ik ben echt blij met de rol die De Bruyne speelt. Hij is essentieel voor ons."