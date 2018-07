‘Er zijn op dit WK nieuwe goden geboren, zoals Kylian Mbappé’

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi kwamen dit WK niet verder dan de achtste finales en daarmee heeft het toernooi al vroeg de twee grootste sterren verloren. Marcello Lippi, ex-bondscoach van onder meer Italië, denkt niet dat de twee op hun retour zijn. Wel ziet hij op het WK in Rusland nieuwe sterren opstaan en wijst hij naar het Franse toptalent Kylian Mbappé.

Ronaldo was tegen Spanje driemaal trefzeker en scoorde ook tegen Marokko. In de achtste finales was Uruguay echter te sterk en zat het toernooi voor Portugal erop. Messi kon het verschil niet maken en werd met Argentinië naar huis gestuurd door Frankrijk, waar Mbappé de grote uitblinker was. In de media werden Ronaldo en Messi afgeschreven, maar daar is Lippi het niet mee eens.

“Ik ben het niet eens met de val van de goden’”, laat Lippi optekenen in La Gazzetta dello Sport. “Messi en Ronaldo zijn niet gevallen. Zij zijn al tien jaar lang de besten en zullen aan de top blijven. Wel zijn nieuwe goden geboren, zoals Mbappé.” Laatstgenoemde was dit WK al drie keer trefzeker namens les Bleus.

De aanvaller van Paris Saint-Germain wordt regelmatig vergeleken met oud-spits Ronaldo. “Ja, hij lijkt op hem. Hij is ontzettend snel aan de bal”, aldus Lippi. “Hij heeft ongelofelijke kwaliteiten. Maar we moeten ook niet vergeten dat hij een ontzettend sterk team om zich heen heeft, met spelers als Antoine Griezmann en Paul Pogba.”