‘Nigeriaanse tienersensatie moet volgende versterking van Vitesse worden’

Vitesse wil voor volgend seizoen Hilary Gong aantrekken, zo meldt de Gelderlander donderdagmiddag. De Arnhemse club is volgens het regionale dagblad in verregaande onderhandeling met de aanvaller van AS Trencin.

Gong, negentien jaar, doorliep de jeugdopleiding GBS Football Academy in Nigeria en maakte vorig jaar de overstap naar AS Trencin. De aanvaller debuteerde in april 2017 in de hoofdmacht van de Slowaakse club en groeide afgelopen seizoen uit tot een van de sensaties in de Super Liga, met 8 goals in 28 optredens.

Gong wordt al maanden met allerlei clubs in verband gebracht, variërend van 1. FC Köln, tot OGC Nice en van AS Monaco tot Feyenoord. Nigeriaanse media verzekeren dat Gong inmiddels in Arnhem is, waar hij spoedig een medische keuring zal ondergaan en daarna een contract tot medio 2022 zal ondertekenen.

Vitesse wil met Gong voorin alle posities dubbel bezet hebben. De Afrikaan kan in de aanval zowel op links als op rechts uit de voeten.