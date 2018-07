WK 2018: welke spelers zijn geschorst en wie staan er op scherp?

We zijn aangekomen bij de kwartfinales van het WK. In totaal maken nog acht landen kans op de wereldtitel. Op weg naar de halve finales is het voor een aantal spelers oppassen, want bij een gele kaart zijn zij er in de volgende ronde namelijk niet bij.

Drie spelers geschorst voor de kwartfinale

Frankrijk moet het in de kwartfinale tegen Uruguay doen zonder Blaise Matuidi, die zijn tweede gele kaart pakte tegen Argentinië. Bij Zweden mag Mikael Lustig niet meespelen tegen Engeland en aan de kant van Brazilië is het ontbreken van Casemiro tegen België een grote aderlating.

Deze spelers staan op scherp voor de halve finale

Frankrijk - Uruguay

Bij Frankrijk moeten vier spelers oppassen. Bij een gele kaart tegen Uruguay zijn Olivier Giroud, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso en Paul Pogba geschorst voor de halve finale. Aan de kant van Uruguay staat alleen Rodrigo Bentancur op scherp.

Brazilië - België

Drie Goddelijke Kanaries staan op scherp tegen de Rode Duivels: Philippe Coutinho, Neymar en Filipe Luis moeten vrezen voor een schorsing. Aan de kant van België staan liefst vijf spelers op scherp: Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker.

Zweden - Engeland

Ook Zweden en Engeland mogen nog dromen van de WK-finale, maar onderweg naar de eindstrijd moeten bij ploeg de van bondscoach Janne Andersson twee spelers oppassen. Albin Ekdal en Viktor Claesson staan namelijk op scherp. Bij the Three Lions geldt dat voor een viertal spelers: Kyle Walker, Ruben Loftus-Cheek, Jesse Lingard en Jordan Henderson.

Rusland - Kroatië

Nadat het gastland Spanje wist uit te schakelen na strafschoppe, hopen de Russen nu af te rekenen met Kroatië. Tijdens dat duel moeten Aleksandr Golovin, Roman Zobnin, Yuri Gazinskiy, Ilja Kutepov en Fedor Smolov oppassen. Aan de kant van de Kroaten staan liefst acht spelers op scherp: Sime Vrsaljko, Ante Rebic, Ivan Rakitic, Marko Pjaca, Mario Mandzukic, Tin Jedvaj, Vedran Corluka en Marcelo Brozovic.

Wanneer vervallen de gele kaarten?

Na de kwartfinales vervallen de gele kaarten en staat dus geen enkele speler meer op scherp. Alleen wie twee keer geel of een directe rode kaart pakt in de halve finale, is dan geschorst voor de finale op 15 juli in Moskou. Dit is niet altijd zo geweest. In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat een speler door een gele kaart in de halve finale geschorst was voor de finale.

In 2002 kreeg de Duitse aanvoerder Michael ballack zijn tweede gele kaart van het toernooi in de halve finale tegen Zuid-Korea. Hij moest de finale tegen Brazilië vanaf de tribune bekijken en zag hoe zijn land met 2-0 ten onder ging. In 1990 was Paul Gascoigne in tranen nadat hij geel kreeg in de halve finale tegen West-Duitsland. Veel maakte dat uiteinelijk niet uit, want de Duitsers wonnen na strafschoppen en schakelden Engeland uit.