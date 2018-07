Vitesse voegt WK-ganger toe aan technische staf van Slutsky

Angel Acena Rodriguez is de beoogde nieuwe fysiektrainer van Vitesse. Zodra de laatste formaliteiten met de Spanjaard zijn afgerond, treedt hij toe tot de technische staf, zo meldt de Arnhemse club donderdagmorgen via de officiële kanalen.

Acena Rodriguez, 36 jaar, was kort geleden nog actief als fysiektrainer van het nationaal team van Costa Rica op het WK in Rusland. Tussen 2015 en 2017 was Acena Rodriguez ook fysiektrainer bij het eerste elftal van Sevilla, waarmee hij de winst van de Europa League in 2015/16 van dichtbij meemaakte.

“Het was een mooie ervaring om met Costa Rica het WK te hebben beleefd. Ik kijk er nu naar uit om het seizoen te starten bij Vitesse”, vertelt Acena Rodriguez op de clubsite. “Het is voor mij een nieuwe en interessante uitdaging, in een competitie die volop kansen biedt.”

Vitesse staat onder leiding van Leonid Slutsky, de opvolger van Fraser. De Rus wordt bijgestaan door Edward Sturing, Nicky Hofs, Oleg Yarovinskiy en Raimond van der Gouw. Laatstgenoemde vervult de functie van keepers- en assistant-trainer.