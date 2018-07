‘In mijn leven zullen we nooit een betere kans krijgen om het WK te winnen’

Engeland bereikte afgelopen week de kwartfinale van het WK door Colombia na het nemen van strafschoppen te verslaan. Grote man aan de zijde van the Three Lions is Harry Kane, die tot dusver zes keer wist te scoren. Rio Ferdinand laat zich lovend uit over de spits van Tottenham Hotspur, die volgens hem ‘de meest complete nummer negen ter wereld’ is.

“Kane behoort momenteel zonder twijfel tot de beste spitsen ter wereld. Er zijn weinig spelers die beter zijn dan hij, want hij kan alles. Kane scoort met rechts, links, zijn hoofd: het maakt niet uit. Waarschijnlijk is hij de meest complete nummer negen ter wereld”, zegt Ferdinand in gesprek met Goal. “Als hij geen blessures oploopt, gaat hij zonder twijfel de meest scorende speler aller tijden in de Premier League worden.”

Het optimisme in Engeland is groot na het bereiken van de kwartfinale, waarin Zweden de tegenstander is. Ook Ferdinand weet dat de Engelsen een unieke kans hebben om weer eens wereldkampioen te worden. “In mijn leven zullen we nooit een betere kans krijgen om het WK te winnen”, laat de oud-verdediger er geen misverstand over bestaan.

Ferdinand is tevens benieuwd of Mohamed Salah zijn prestaties van afgelopen seizoen kan doortrekken. “Om topspeler genoemd te worden, moet je blijven presteren. Week in, week uit. Salah heeft een fantastisch seizoen gehad, maar het wordt lastig om dat te herhalen. Hij heeft de capaciteiten om dat te doen. Het was een goede zet om zijn contract bij Liverpool te verlengen.”