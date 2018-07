‘Martínez kiest voor defensiever systeem tegen Brazilië en slachtoffert Mertens’

België bereidt zich momenteel voor op de kwartfinale van het WK, waarin de Rode Duivels het opnemen tegen Brazilië. Bondscoach Roberto Martínez weet dat de Belgen het tegen de Goddelijke Kanaries anders moeten doen dan tegen Japan, waarvan na een miraculeuze ontsnapping met 3-2 gewonnen werd. Om die reden gooit de Spanjaard zijn basiself én formatie op de schop.

Onder meer Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad schrijven dat Martínez tegen Brazilië een 3-5-2-formatie in het veld gaat brengen, met een versterkt middenveld. Dries Mertens is het slachtoffer van deze wijziging en wordt in de basiself vervangen door Marouane Fellaini. Hij zal samen met Axel Witsel en Kevin De Bruyne het middenveld vormen, terwijl Eden Hazard als schaduwspits gaat spelen. Zodoende wil Martínez het middenveld van Brazilië neutraliseren.

De Nederlandstalige kranten schrijven tevens dat Yannick Carrasco zijn basisplaats hoogstwaarschijnlijk kwijtraakt aan Nacer Chadli, die tegen Japan in blessuretijd de winnende treffer maakte. Martínez zou Chadli defensief sterker achten dan Carrasco. Enkele Franstalige kranten, zoals het Brusselse La Capitale, stellen dat Carrasco nog altijd de voorkeur zal krijgen boven Chadli.

La Capitale schrijft zelfs dat Mertens de rest van het toernooi niet meer hoeft te rekenen op een basisplaats. “Toen Dries Mertens uit de kleedkamer in de Rostov Arena kwam, was hij de eerste om te beseffen dat zijn WK als basisspeler voorbij is”, stelt de Brusselse krant. België neemt het vrijdagavond in Kazan op tegen Brazilië. De winnaar van dat duel neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van Frankrijk - Uruguay.