Feyenoord versterkt zich met Amerikaanse tiener

(The Sun)

Xherdan Shaqiri leek naar Liverpool te gaan, maar Manchester United overweegt nu ook om een bod uit te brengen. De aanvaller wil weg bij Stoke City. (The Sun)

De veertienjarige aanvaller uit de Verenigde Staten komt over van de Singaporese voetbalclub Turf City FC.