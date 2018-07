‘Mbappé en Neymar zouden een perfect koppel kunnen vormen bij Real’

Neymar en Kylian Mbappé vormen een uitstekend aanvalsduo bij Paris Saint-Germain. Beide spelers zouden echter ook hoog op de verlanglijst staan van Real Madrid en journalist Baptiste Ripart claimde woensdag zelfs dat de clubs een akkoord hebben bereikt over de transfer van de negentienjarige Mbappé.

De uitblinker van het WK in Rusland zou voor 272 miljoen euro de overstap moeten maken naar het Santiago Bernabéu, hoewel de Koninklijke de berichtgeving in een statement ontkende. Luis García zou het interessant vinden om de Braziliaan en Fransman samen te zien voetballen in het Santiago Bernabéu, zo vertelt de oud-aanvaller van onder meer Barcelona en Atlético Madrid, in de internationale media.

“Ze zouden een perfect koppel kunnen zijn. Maar ik hoop niet dat het doorgaat, want dan wordt Real nóg sterker”, glimlacht Luis García. “Maar Real is altijd op zoek naar de beste spelers. Neymar heeft op het WK laten zien hoe groot hij is en Mbappé is ook geweldig geweest voor Frankrijk. Het zouden twee grote aankopen voor Real kunnen zijn.”

Tegenover de mogelijke komst van Neymar of Mbappé staat waarschijnlijk het vertrek van Cristiano Ronaldo. De Portugees zou voor drie jaar kunnen tekenen bij Juventus. “Hij zou kunnen gaan, ja, maar we horen ieder jaar dezelfde geruchten. We zullen zien wat er gebeurt, het is moeilijk om er al iets over te zeggen”, besluit de veertigjarige Luis García, die zijn loopbaan in 2016 afsloot bij Central Coast Mariners.