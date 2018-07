‘Het zou geweldig zijn als hij een tandem kan gaan vormen met Ronaldo’

Er wordt de laatste tijd druk gespeculeerd over de toekomst van Gonzalo Higuaín. Zo zou de spits door Juventus als ruilmiddel zijn aangeboden in een bod op Internazionale-spits Mauro Icardi, terwijl Maurizio Sarri hem zou willen meenemen naar Chelsea. Zijn broer Nicolas vertelt aan Sky Italia dat er geen sprake is van een vertrek bij la Vecchia Signora.

“Op dit moment is er niet met andere clubs gesproken, omdat hij nog een driejarig contract bij Juventus heeft. Hij is heel gelukkig bij de club, in de stad, met de coach en met het tactische systeem. De berichten over andere clubs zijn slechts geruchten”, zegt Nicolas Higuaín. “Natuurlijk heeft hij een goede band met Sarri. Maar zover ik weet, heeft hij nog geen contract getekend bij Chelsea.”

“Ik heb gehoord dat er incidenten zijn geweest in de kleedkamer, maar in het voetbal is er een code. Wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer”, doelt hij op een vermeende ruzie tussen Higuaín en Juventus-trainer Massimiliano Allegri. In Italië is men er ondertussen van overtuigd dat Cristiano Ronaldo zijn loopbaan gaat vervolgen bij Juventus. “Ze hebben samengespeeld bij Real Madrid, maar er is nog niet over gesproken.”

“Het zou natuurlijk geweldig zijn als Gonzalo een tandem kan gaan vormen met Ronaldo. Ze kennen elkaar goed, omdat ze tachtig wedstrijden hebben samengespeeld. Het is spectaculair als Juventus hierin slaagt”, zo besluit Nicolas Higuaín. Het contract van zijn broer bij Juventus loopt nog tot medio 2021.