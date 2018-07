Update: ‘PSV bereikt akkoord met Hull City over transfer verdediger’

Naast Perugia heeft nu ook Hull City zich gemeld voor Jordy de Wijs, zo meldt Voetbal International woensdag. De Italiaanse club kwam niet tot een vergelijk met PSV over een transfersom voor de 23-jarige verdediger, maar de kans op een transfer naar Engeland is naar verluidt aannemelijker.

Volgens het weekblad is Hull City bereid in financieel opzicht verder te gaan voor De Wijs, die sowieso al de wens had om ooit in Engeland te spelen. Het contract van de verdediger met de Eindhovense club loopt nog een seizoen door.

De Wijs doorliep de jeugdopleiding van PSV en kwam in 2015/16 tot drie invalbeurten in de hoofdmacht, van in totaal 31 minuten. In november 2016 deed hij ook 45 minuten mee in het Champions League-duel met Atlético Madrid. De afgelopen anderhalf jaar werd hij aan Excelsior uitgeleend.

Hull City degradeerde in het seizoen 2016/17 uit de Premier League en eindigden vorig seizoen op de achttiende plek in de Championship. The Tigers hebben met Markus Henriksen, ex-AZ, al een ex-speler van een Eredivisie-club op de loonlijst staan.

Update 5 juli 22.56 uur - ‘PSV bereikt akkoord met Hull City over transfer verdediger’

Jordy de Wijs lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten bij Hull City. De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad meldden donderdagavond namelijk dat PSV een akkoord heeft bereikt met the Tigers en dat enkel de medische keuring een overstap van de 23-jarige verdediger nog in de weg kan staan. De Eindhovenaren incasseren naar verluidt enkele tonnen voor De Wijs, die bij zijn nieuwe club een driejarig contract zal signeren.