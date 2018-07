Topscorers WK 2018: Kane scoort en gaat weer alleen aan kop

Wie volgt James Rodriguez op als topscorer van het WK? De aanvallende middenvelder was vier jaar geleden zesmaal trefzeker en verdiende daarmee de Gouden Schoen. Na twee wedstrijden staat de teller van de huidige topscorer van dit WK al op vijf, dus de kans is aanzienlijk dat het aantal van de Colombiaans international wordt overtroffen. Bekijk hier het volledige overzicht van alle spelers met minimaal twee doelpunten op het WK in Rusland.

Voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2018 om 19.22 uur

Andreas Granqvist (Zweden): 2 doelpunten in 4 wedstrijden

De voormalig verdediger van onder meer FC Groningen is 33 jaar, maar nog lang niet versleten. Hij haalt een uitstekend niveau op het WK en nadat hij in de wedstrijd tegen Zuid-Korea (1-0 winst) vanaf elf meter scoorde, deed hij dat woensdag dunnetjes over tegen Mexico. De aanvoerder liet Guillermo Ochoa met een inzet in de kruising volstrekt kansloos.

John Stones (Engeland): 2 doelpunten in 4 wedstrijden

De 28-voudig Engels international had tot aan het WK nog geen doelpunt gemaakt voor the Three Lions. In de wedstrijd tegen Panama, die de ploeg van bondscoach Gareth Southgate met liefst 6-1 won, was het Stones die de score al vroeg in de wedstrijd opende met een rake kopbal. Vlak voor rust was de verdediger van Manchester City opnieuw trefzeker. Wederom scoorde hij met de kop.

Wahbi Khazri (Tunesië): 2 doelpunten in 3 wedstrijden

De aanvaller, die vorig seizoen door Sunderland aan Stade Rennes werd verhuurd, wist tegen zowel België als Panama het net te vinden. Zijn doelpunt tegen de Panamezen zorgde ervoor dat Tunesië het WK afsloot met drie punten in Groep G en zodoende niet met lege handen naar huis ging.

Son Heung-Min (Zuid-Korea): 2 doelpunten in 3 wedstrijden

De aanvaller van Tottenham Hotspur scoorde dit WK tot dusver twee doelpunten en beide goals maakte hij in blessuretijd. Zijn eerste treffer noteerde hij tegen Mexico (1-2 nederlaag). In de laatste groepswedstrijd stonden Son en zijn ploeggenoten op een verrassende 1-0 voorsprong tegen Duitsland, toen de aanvaller er vlak voor tijd vandoor ging en de bal in een leeg doel schoof.

Sergio Agüero (Argentinië): 2 doelpunten in 4 wedstrijden

De spits van Manchester City had op het WK geen vaste basisplaats onder bondscoach Jorge Sampaoli. Toch wist hij twee keer te scoren. In de groepsfase maakte hij er een tegen IJsland, toen hij wel vanuit de basis startte. Tegen Frankrijk in de achtste finale mocht hij invallen en bepaalde hij de eindstand op 4-3.

Ahmed Musa (Nigeria): 2 doelpunten in 3 wedstrijden

De aanvaller van Leicester City wist in de eerste wedstrijd tegen Kroatië niet te scoren, maar tegen IJsland (2-0) wist hij het net wel te vinden. De ex-speler van onder meer VVV-Venlo was in de tweede groepswedstrijd de grote held van Nigeria, want met twee doelpunten harkte hij de de drie punten binnen. Meer doelpunten zal hij dit WK niet meer maken, daar Nigeria dinsdagavond werd uitgeschakeld na een 1-2 nederlaag tegen Argeninië.

Antoine Griezmann (Frankrijk): 2 doelpunten in 4 wedstrijden

De Franse goaltjesdief mag bij de nationale ploeg van Frankrijk de strafschoppen nemen en dat leverde hem beide doelpunten op. Tegen Australië scoorde hij vanaf elf meter en ook in de achtste finale tegen Uruguay faalde de spits van Atlético Madrid niet.

Luis Suárez (Uruguay): 2 doelpunten in 4 wedstrijden

De sterspeler van Uruguay heeft zijn waarde voor de nationale ploeg in de groepsfase al bewezen. Tegen Saudi-Arabië (1-0) was de spits van Barcelona goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Tegen Rusland (3-0) opende hij de score na tien minuten. Mede dankzij zijn goals eindigde de ploeg van bondscoach Oscar Tabárez als groepswinnaar.

Mile Jedinak (Australië): 2 doelpunten in 3 wedstrijden

Australië was dit WK twee keer trefzeker en beide doelpunten werden gemaakt vanaf elf meter. Het was aanvoerder Jedinak die achter de bal plaatsnam en niet faalde tegen Frankrijk (2-1 nederlaag) en Denemarken (1-1). De laatste groepswedstrijd verloor de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk met 0-2 van Peru, waardoor het toernooi er voor de Socceroos na drie wedstrijden op zit.

Luka Modric (Kroatië): 2 doelpunten in 3 wedstrijden

Kroatië begon het WK met een overwinning op Nigeria en het was Modric die vanaf de strafschopstip de eindstand op 2-0 bepaalde. Vervolgens werd Argentinië met 3-0 afgedroogd en tekende de middenvelder van Real Madrid tien minuten voor tijd met een afstandschot voor het tweede doelpunt van de Kroaten.

Mohamed Salah (Egypte): 2 doelpunten in 2 wedstrijden

Door zijn schouderblessure die de sterspeler van Egypte had overgehouden aan de Champions League-finale tegen Real Madrid, moest hij de eerste groepswedstrijd laten schieten. Tegen Rusland (3-1 nederlaag) kwam hij wel in actie en redde hij de eer. Ook van Saudi-Arabië werd verloren, maar wist de aanvaller van Liverpool wel te scoren (2-1).

Philippe Coutinho (Brazilië): 2 doelpunten in 4 wedstrijden

De middenvelder van Barcelona is tot dusver de belangrijkste speler van de Goddelijke Kanaries op het WK in Rusland. Tegen Zwitserland (1-1) redde hij een punt voor de ploeg van bondscoach Tite met een fabelachtig doelpunt, terwijl hij tegen Costa Rica in blessuretijd de 1-0 maakte.

Eden Hazard (België): 2 doelpunten in 4 wedstrijden

Voorlopig maken de Rode Duivels een prima in druk op het WK en dat geldt ook voor Hazard. De sterspeler uit de ploeg van bondscoach Roberto Martinez was in de tweede groepswedstrijd tegen Panama (5-2) twee keer trefzeker, terwijl hij tegen Tunesië (3-0) het net niet kon laten bollen.

Yerry Mina (Colombia): 3 doelpunten in 3 wedstrijden

De verdediger van Barcelona was dit WK al twee keer trefzeker in de groepsfase. Tegen Polen droeg hij met een doelpunt bij aan de 0-3 overwinning. In de laatste groepswedstrijd werd hij matchwinner door tegen Senegal voor de enige treffer te tekenen. Ook tegen Engeland was Mina trefzeker. Vlak voor tijd kopte hij raak vanuit een hoekschop, waardoor hij een verlenging uit het vuur sleepte.

Artem Dzyuba (Rusland): 3 doelpunten in 4 wedstrijden

De boomlange spits is het aanspeelpunt in de punt van de aanval van Rusland en scoorde dit WK al driemaal. Tegen Saudi-Arabië (5-0) tekende hij met de kop voor de 3-0. In de tweede groepswedstrijd, die het gastland met 3-1 won van Egypte, was Dzyuba goed voor het derde Russische doelpunt. Tegen Spanje scoorde hij uit een strafschop.

Denis Cheryshev (Rusland): 3 doelpunten in 3 wedstrijden

Met twee doelpunten tegen Saudi-Arabië (5-0) begon de Russisch international uitstekend aan het toernooi. Tegen Egypte (3-1 winst) prikte hij er nog eentje bij. De middenvelder van Villarreal was ook tegen Uruguay trefzeker, al passeerde hij in dat duel op ongelukkige wijze zijn eigen doelman.

Diego Costa (Spanje): 3 doelpunten in 4 wedstrijden

De goaltjesdief van Atlético Madrid begon het WK sterk met twee doelpunten in de kraker tegen Portugal (3-3). In de wedstrijd die volgde tegen Iran wist Spanje er moeilijk doorheen te komen, maar was het Diego Costa die met enig geluk voor de winnende tekende (1-0). Tegen Marokko werd hij een kwartier voor tijd naar de kant gehaald, waarna zijn vervanger Iago Aspas in blessuretijd de 2-2 maakte.

Kylian Mbappé (Frankrijk): 3 doelpunten in 4 wedstrijden

Het Franse toptalent had er in de groepsfase al één in liggen en in de achtste finales tegen Argentinië (4-2) maakte hij er twee. De aanvaller van Paris Saint-Germain was ongrijpbaar voor de Argentijnse defensie en zorgde er met twee goals binnen vier minuten voor dat les Bleus zich plaatsten voor de kwartfinales.

Edinson Cavani (Uruguay): 3 doelpunten in 4 wedstrijden

De spits van Paris Saint-Germain heeft zijn waarde voor Uruguay op het WK al dubbel en dwars bewezen. In de groepsfase legde hij er ‘slechts’ een in, maar in de achtste finales kwam hij los. Met twee doelpunten tegen Portugal was hij de grote man aan de kant van Uruguay.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 4 doelpunten in 4 wedstrijden

De grote uitblinker van het dit WK begon weergaloos aan het toernooi in Rusland met een hattrick tegen Spanje (3-3). Tegen Marokko ging hij verder waarmee hij tegen Spanje was geëindigd, want al na vier minuten kopte hij de 1-0 tegen de touwen. Zijn teller had al op vijf kunnen staan, ware het niet dat hij tegen Iran een strafschop onbenut liet.

Romelu Lukaku (België): 4 doelpunten in 3 wedstrijden

Met Panama en Tunesië heeft België landen getroffen waar met ruime cijfers werd gewonnen en dat kwam mede dankzij de doelpunten van Lukaku. Tegen Panama (3-0) maakte hij twee doelpunten en dat kunstje herhaalde hij tegen Tunesië (5-2).

Harry Kane (Engeland): 6 doelpunten in 3 wedstrijden

Na twee wedstrijden was Engeland al zeker van de achtste finales en dat kwam mede door vijf doelpunten van de aanvoerder. Kane had al gescoord tegen Tunesië toen hij in blessuretijd de winnende 1-2 maakte. De Engelsen hadden vervolgens geen kind aan Panama (6-1). Kane maakte er drie en kreeg een publiekswissel. Tegen Colombia prikte Kane er vanaf elf meter eentje bij.